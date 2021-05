Causa polémica Blancanieves en Disney tras escena del "beso de amor", por no ser consentido

California.- El final de una de las atracciones parque temático de Disney en California, Estados Unidos, ha causado gran controversia en todo el mundo, y se trata el “beso de amor verdadero”, entre Blancanieves y el apuesto príncipe.

Disney en California, hice el anuncio apenas hace unos ias, sobre su reapertura, donde renovó una de las atracciones originales: Blancanieves. El paseo nombrado “Snow White's Scary Adventure” (La escalofriante aventura de Blancanieves) se convirtió en “Snow White's Enchanted Wish” (El deseo encantado de Blancanieves).

La renovación de dicha atracción incluye que al final del recorrido, el “beso de amor verdadero”, no provocó las reacciones esperadas, pues en redes sociales, varios alegan que el beso no consensuado entre Blancanieves y el príncipe Azul, y por no reflejar la realidad actual.

Esta escena forma parte de la película animada original y, de hecho, es de esta forma en la que concluye la historia de Blancanieves, quien permanece en un profundo sueño, hechizada por la malvada bruja que envidiaba su belleza. En el cine, esa escena representa “un beso de amor verdadero”.

Sin embargo, de acuerdo con análisis actual, para muchas personas representa un acto no consentido por la protagonista, informó El Heraldo.

Asimismo, varias personas se sumaron varias personas en las plataformas digitales con el objetivo de recordarle a Disney que no es correcto besar a las personas inconscientes, como se muestra en la película y en la atracción basada en la misma.

Uno de los argumentos fue que en las generaciones actuales donde se busca generar consciencia respecto al acoso sexual, los actos no consensuados y el abuso basado en la idea del amor romántico.

De acuerdo con la plataforma oficial de Disney Parks en YouTube, la escenografía del paseo en el que las personas podían entrar al castillo y observar algunos de los escenarios que se muestran en la película fue completamente remodelada.

También se añadió un salón lleno de joyas como si se tratara de una mina real; incluso, el exterior fue remodelado con colores más claros y una apariencia más alegre.

Además, se implementaron mejoras considerables en el audio, la animación y la tecnología visual a lo largo de todo el recorrido, según lo publicado por El Heraldo.