Caza fantasmas huyen de un espíritu que "intentó electrocutarlos" y fue captado en video

Reino Unido.- El equipo de caza fantasmas se vio obligado a abandonar una investigación paranormal por graves temores por su seguridad, luego de que un video supuestamente capturara a un espíritu siniestro que intentaba electrocutar a un hombre y fue compartido en TiktTok.

Tony Ferguson, de 37 años, su esposa Beth, de 42 años, y su equipo de expertos, han estado buscando actividades paranormales durante casi una década, pero nada podría haberlos preparado para lo que sucedió en Fort Gilkicker en Gosport, Hampshire.

Dicen que durante su visita al fuerte histórico, una cámara grabó una serie de sonidos espeluznantes que incluyen risas malignas, pasos detrás de ellos, junto con el momento escalofriante en que Tony recibió un fuerte impacto en su mano donde el zap se puede escuchar claramente en cinta.

"Normalmente, nuestras investigaciones duran mucho más, pero solo estuvimos allí una hora y media. Estaba sosteniendo la cámara y sentí que había algo en la habitación con nosotros", recordó Tony.

"Cuando fui a dejar esta cámara, escuchamos lo que sonaba como electricidad y sentí una descarga dolorosa en mi mano. Pero no hay electricidad en el fuerte, por lo que no podría haber venido del edificio".

"Maldecí con el dolor y justo después escuchamos lo que sonaba como una risa malvada y sibilante de una voz masculina".

Añadió: "Durante todo el tiempo que estuvimos allí, se sintió como si algo nos estuviera siguiendo e incluso escuchamos pasos fuertes como si alguien caminara detrás, pero no había nada que pudiéramos ver".

"El equipo quería salir de allí, realmente no querían quedarse más, así que tuvimos que irnos".

El Fort Gilkicker, que figura en la lista de Grado II, se construyó a fines del siglo XIX en Stokes Beach como una batería de armas navales, pero en los últimos años se puso a la venta con permiso de planificación para convertirlo en casas de lujo.

Sin embargo, después de su experiencia investigando el edificio, Tony afirma que dudaría mucho en volver a visitarlo, sin importar vivir allí.

"Esta es la tercera vez que visito el fuerte y cada vez la actividad paranormal parece volverse más siniestra", explicó.

"Mi interés se despertó inicialmente porque escuché de alguien que solía trabajar allí como guardia de seguridad que todos los guardias se negaron a trabajar allí y dejaron sus trabajos porque seguían escuchando muchas voces".

"He estado en algunos lugares embrujados, pero este lugar simplemente no está bien. Lo que sea que haya ahí abajo definitivamente no te quiere allí. Ciertamente no me gustaría vivir allí, cualquiera que termine viviendo allí, que Dios los ayude... "