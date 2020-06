Chica impacta con transformación física tras superar las drogas

Amber Hoffman, una chica de Washington, Estados Unidos, impactó a las redes sociales tras mostrar dos imágenes de ella, una antes y otra después de superar su adicción a las drogas.

La joven, cuya edad es desconocida, pero aparenta tener entre 17 y 23 años, llegó a pesar 42 kilos durante sus peores momentos de dependencia.

“En la fotografía de la izquierda estaba viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicto a la metanfetamina y la heroína, y lista para que finalmente terminara mi vida”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Explicó que perdió más de 18 kilos durante ese lapso, hasta que su madre fue a rescatarla.

Tras nueve meses sin drogas, Hoffman se tomó la nueva imagen feliz de haber superado su problema, y feliz por estar sana después de sufrir una cirugía al corazón.

“Tomé esta foto esta noche. No me importaban los ángulos. Solo quería mostrar mi felicidad. Luché durante meses en el hospital, sobreviví a la cirugía cardíaca, gané 18 kilos, tengo un lugar para vivir, un mi familia y mis dos gatos que me ayudan”, expresó.

A pesar de que muchos han señalado que su historia es falsa, ella sostiene que dice la verdad y alienta a otros a dejar las drogas.