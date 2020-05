Chino Ántrax, Scarface Renacido y sus mejores corridos

Luego de que el 6 de mayo se tuviera el último registro de José Rodrigo Aréchiga, Gamboa, alías "Chino Ántrax", de la liberación condicional en Estados Unidos, se ha vuelto noticia internacional que el fundador de los Antrax ahora se encuentra prófugo de la justicia.

Al salir de la cautela, y ser puesto bajo libertad condicional el 3 de mayo, al parecer el Chino Ántrax cambio de domicilio sin avisar, y así, comienza una supuesta nueva búsqueda de uno de los narcotraficantes más reconocidos de Sinaloa y México.

Como suele ocurrir con los personajes más peligrosos del narcotráfico en México, se le han creado múltiples corridos, sin embargo, entre todos ellos, resalta el de Scarfe Renacido.

Scarface Renacido; corrido del Chino Ántrax

En este se cuenta de los riesgos mortales de involucrarse con el grupo que él creo, entre los que destaca la lealtad eterna o la muerte.

"El que entra no sale así es el equipo

Quien esta conmigo quien no, no me sirve

Díganme ahora quiero gente al tiro

Lealtad con los jefes, o son enemigos"

O se está con los Antrax, o se esta bien con Dios

Scarface Renacido fue una canción lanzada en el 2011 por Jorge Santacruz y su Grupo Quinto Elemento.

Viven día a día no conocen miedos

No miran pa' tras lo hecho ya está hecho

Morir o matar, escojan su puesto

Aquí les mando otro proverbio chino

Solo está derrotado, quien se da por vencido

El Famoso Chino Ántrax

0tro de los corridos más famosos de Rodrigo Aréchiga, interpretado por Lenin Ramirez Ft. Banda La Conquista, en el cual mencionan un poco la historia de este narcotraficante y de los lujos que gozaba.

Recuerdos de un Ántrax; corrido del Chino Ántrax

Este es otro de los corridos más conocidos del Chino Ántrax, con más de 3 millones de reproducciones en YouTube, al igual que el anterior, trata sobre como comenzó la historia de Rodrigo en el narco, y un poco de su trayectoria, hasta llegar al punto donde fue detenido y encarcelado en Estados Unidos.

"Empecé de escolta personal, cuidando a los más grandes narcos que MÉXICO ha dado

Les demostré que tengo lealtad y con mi corta edad, pues tenía diecisiete años

Pero en el 2008, todo fue diferente, armé un nuevo comando y me ascendieron a jefe

Y formé los ANTRAX al servicio del cartel, con el apoyo del MAYO y con el PADRINO también

Peleamos hombro con hombro, para ser más eficientes, dar buenos resultados y acabar con delincuentes..."

Te puede interesar:

Reportan presunta fuga de El Chino Ántrax en EU, le pierden el rastro

El Chino Ántrax quiso ser arquitecto y piloto de la Fuerza Aérea

Falsos Amigos; corrido del Chino Ántrax

Falsos Amigos es el corrido lanzado por Jesus Payan e Imparables que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, en el cuál, al parecer desde la cárcel relatan como ha sido la vida del ex narcotraficante, ya que encerrado ha sido dejado a un lado por los supuestos amigos.

Esos falsos amigos, que les di mi mano, que me ocuparon y que ya no están ya no tengo dinero, adios mi carro nuevo nadie me toma en cuenta, ya no soy popular...

Los Tiempos Del Chino; Corrido del Chino Ántrax

La Gracia del Payaso; corrido del Chino Ántrax