¿Clasista? Salinas Pliego hace polémico comentario a un David Faitelson confrontador

CDMX.- La polémica entre el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego y el periodista deportivo David Moshé Faitelson Pulido continuó este miércoles 20 de abril en la red sociales favorita de ambos.

Mediante una publicación en la cuenta de Twitter "@Faitelson_ESPN", el trabajador de la cadena ESPN etiquetó al perfil "@RicardoBSalinas" e hizo ver su intención de quedarse con un yate del empresario nacido en Monterrey, Nuevo León.

El conocido solo como David Faitelson cuestionó a Salinas Pliego si la embarcación se encuentra en venta, pues de lo contrario podrían incluirlo como pago en caso de ganar de la hipotética demanda con la que amagó el dueño de Elektra y otras empresas.

Leer más: ¡Amor incondicional! Perrito intenta defender a su dueño de un alce (VIDEO)

"¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda?", publicó el también comentarista de futbol.

La respuesta hecha por el multimillonario no se hizo esperar, fiel a su estilo, confrontó al experto en deportes al asegurar que sus ingresos no son suficientes para sacar la unidad a dar una simple vuelta, "menos para mantenerlo".

¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar", posteó Salinas Pliego con etiqueta para David Faitelson.

Uno de los comentarios que más destacaron en la publicación fue el del comunicador Pedro Ferriz Hijar, quien lanzó una indirecta al analista de "Futbol Picante", programa de futbol emitido por televisión de paga.

"Hay personas muy mal agradecidas en este mundo. Uno logra entender al piojo Herrera ese día que te partió la madre", escribió en lo que parece ser una confusión, pues quien agredió físicamente al periodista fue Cuauhtémoc Blanco, el actual DT de Tigres golpeó a Christian Martinoli

La polémica entre los dos reconocidos personajes inició con una anécdota contada por David Faitelson a El Escorpión Dorado en su canal de Youtube, en ella narró una ocasión en que Salinas Pliego presuntamente estuvo cerca de correrlo de Televisa junto a José Ramón Fernández.

Leer más: Cantante sinaloense recibe propina de 4 mil pesos colombianos y descubre que son 24 pesos mexicanos

La nota sobre ese tema puede ser encontrada en Debate.com.mx con el nombre "¿Cuál es la historia de David Faitelson que hizo enfurecer a Salinas Pliego?"; también tienes esta otra opción: "Ricardo Salinas Pliego advierte a David Faitelson con demanda por difamación".