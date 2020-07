Cliente deja 1,000 dólares de propina en restaurante local por trabajar durante la pandemia de Covid-19

Un cliente habitual de un restaurante de Nueva Jersey sorprendió a los trabajadores que se encontraban laborando, cuando al pagar su cuenta dejó 1,000 dólares de propina para ellos y un mensaje de agradecimiento por continuar trabajando en medio de la pandemia de Covid-19.

El propietario de The Starving Artist, Arnold Teixeira contó a CNN que el hombre era un cliente habitual del lugar desde 2001, que no quiso revelar su identidad.

"El cliente y su familia comieron y se fueron sin decir una palabra", señaló Teixeira. "Cuando la camarera que los atenció vio la propina, ella simplemente comenzó a llorar. Luego, otro miembro de mi personal lo vio y también comenzó a llorar. Y luego lo vi, y no pude evitar llorar. Fue muy emocional porque ha sido un momento realmente difícil para nosotros", agregó.

Además de la propina, el cliente escribió una nota para su restaurante favorito The Starving Artist, que la semana pasada celebrara su 21 aniversario.

La nota junto a la propina de 1,000 dlls. | Arnold Teixeira, dueño del restaurante

Muchas gracias por trabajar en este momento difícil. Estamos agradecidos por su deliciosa comida, cálidas sonrisas y excelente ambiente... Por favor sepan que los apreciamos mucho a todos. No sería un buen verano sin el Artista Hambriento

Escribió el cliente. Además, al final solicitó que los 1,000 dólares de propina se dividiera entre el personal. El dueño así lo hizo con sus siente miembros, sin incluirse a sí mismo.

El dueño del restaurante dijo que el restaurante estaba pasando por momentos difíciles y que no sabía si lograría mantenerlo abierto "Las osas simplemente empeoraron. Llegué al punto en que me estaba preparando para la posibilidad de que no pudiéramos volver a abrir. Y ahora ni siquiera estamos haciendo el 50% de lo que usualmente traemos a mediados del verano temporada ", dijo Teixeira.

"Pero este consejo restauró nuestra esperanza en la humanidad. Nos hizo sentir muy bien con lo que estamos haciendo. Pasamos por muchos pasos para proteger a nuestros clientes, y se vuelve agotador después de un tiempo, pero ahora sabemos que nuestros esfuerzos tienen en realidad se ha notado ". agregó.