Cocodrilos protagonizan feroz batalla en medio de un campo de golf 

EEUU.- Las instalaciones de The Golf Club at Hilton Head Lakes, fue sede de una feroz batalla entre dos enormes cocodrilos a pena luz del día el pasado 21 de mayo, en la ciudad de Hardeeville, en Carolina del Sur, EEUU.

La administración del lugar compartió una grabación de los hechos en su página de Facebook, donde se ve a los dos majestuosos reptiles mordiéndose sin piedad.

Trabajadores del lugar tuvieron la oportunidad de presenciar de cerca la pelea, sin embargo, jamás pasó por su mente acercarse, así que solamente sacaron tus teléfonos celulares para filmarlo.

Uno de los empleados comentó que los animales permanecieron por casi dos horas peleando hasta que finalmente se cansaron. Aparentemente ninguno presentó graves lesiones.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en todas las redes sociales, generando miles de reacciones de asombro por parte de los usuarios.

