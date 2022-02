¿Coincidencia? ¡No lo creo! Conductora descubre a su “novio” con otra mujer al aceptar un viaje

Estados Unidos.- Aceptar un viaje en Uber resultó en un cambio radical para una joven, que tras recoger al pasaje se dio cuenta que se trataba de su “novio” en compañía de otra mujer, y que además se había encargado de ignorarla a pesar de haberla reconocido.

Los hechos sucedieron en Estados Unidos el pasado viernes 28 de enero y fueron compartidos por la joven a través de su cuenta de TikTok en donde relató su historia luego de que en un corto vídeo actuara su reacción cuando notó a su “novio” saliendo con otra mujer y usándola a ella como su Uber.

Jen, la protagonista de esta historia, narró que conoció al hombre a través de una app de citas llamada Hinge y que habían salido en muchas ocasiones por lo que, luego de haberlo acompañado a una fiesta de cumpleaños de sus amigos consideró que ya se trataba de algo más serio, y solo faltaba un empujón para hacerlo “oficial”.

Relató a través de tres vídeos de ‘storytime’ que ella lo invitó a salir ese viernes, pero que él respondió que tenía planes con un “amigo” para ver un partido de hockey sobre hielo, pero que podrían salir al día siguiente, por lo que ella optó por trabajar el viernes como Uber.

Tras aceptar un viaje pedido por una chica, se dirigió a recoger a la pasajera quien estaba acompañada por un hombre, ambos usaban cubrebocas, sin embargo creyó conocer a la mujer. Tras avanzar un poco más logró reconocerla como la “amiga” que él le presentó en el cumpleaños y finalmente, vio al hombre que la acompañaba: su novio.

"Me fijo por el espejo retrovisor, hacemos contacto visual y es entonces cuando ambos lo sabemos. Yo sabía que era él. Él sabía que era yo. Portábamos nuestros cubrebocas, así que por eso fue difícil distinguirlo al principio", afirmó.

No hubo palabras durante el viaje, Jen los llevó a su destino en el estadio de hockey y se fue, entonces recibió un mensaje del hombre: “sabía que eras tú, debería haber dicho algo, aunque no lo hice. Estaba en shock”.

Al día siguiente, se vio con el hombre quien afirmó que era una “muy buena amiga” y no había nada entre ellos, sin embargo toda su historia caería el domingo 30 de enero, cuando en un bar, Jen y sus amigas hablaron con la bartender quien reveló lo que sucedía. Ella había visto sus vídeos en TikTok y la “buena amiga” del hombre en cuestión, se encontraba en el bar en ese momento.

"La chica se acerca a mí, empezamos a charlar, y me confirmó que mantenía una relación con él. Así que le mandé a él un mensaje de texto y le advertí: 'Tengo una historia divertida y necesitamos hablar de esto'".

Esta situación no resultó más que un momento divertido en la vida de Jen quien afirmó al portal Daily Dot que no vería más a ese hombre ya que, era como si “el universo me estuviera diciendo ‘no’”.