¿Cómo la vamos a tomar en serio?: Dice Jaime Maussan sobre Mafe Walker, la mujer que habla alienígena

México.- El periodista y experto en fenómeno OVNI, Jaime Maussan, habló sobre la medium Mafe Walker luego de que fuera invitada en Venga la Alegría para hablar sobre sus supuestos dones.

Mafe Walker de origen colombiana, se volvió viral en redes sociales luego de mostrar sus "dones" para abrir portales interdimencionales usando sus cuerdas bucales.

Sin embargo, el experto en fenómeno extraterrestre, Jaime Maussan, luego de hablar sobre los avistamientos OVNI en Tijuana, fue cuestionado acerca de Mafe Walker a lo que respondió:

"Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)".

Agregó que Mafe Walker no tiene ningún fundamento. "Cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créame que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar". Mencionó Maussan.

Maussan recomendó al público no dejarse llevar por personas como Mafe Walker, que ponen en duda la seriedad del tema extraterrestre y mencionó que ante los avistamientos OVNI del pasado lunes, hay posibilidades de establecer comunicación con los extraterrestres.

Jaime Maussan detalló que es un tema serio y que una de las formas con las que nos podríamos comunicar con alienígenas sería a través del código vinario de las computadoras, ya que estamos viviendo un cambio de historia ante estos avistamientos.

Recientes avistamientos OVNI

El pasado lunes a través de redes sociales usuarios reportaron avistamientos OVNI en Tijuana, Mérida, San Diego, California y Medellín, en Colombia .

Ante los avistamientos masivos, usuarios de redes sociales difundieron memes al respecto donde afirmaban que eran amigos de Mafe Walker y respondieron a su llamado.