¡Cómo me hiere esa fecha! Reviven en redes la trágica historia de Lamberto Quintero

Antes de llegar al poblado, Lamberto participó en una balacera que dejó a un enemigo suyo muerto, pues una camioneta lo venía siguiendo. Posteriormente, llegó al restaurante y casa de su novia, donde poco después fue sorprendido por un ataque armado. Sin embargo, Quintero no murió allí, sino que fue trasladado a la clínica Santa María en Culiacán, donde finalmente tuvo lugar su fallecimiento.

"Cuando recuerdas que es #28DeEnero y no puedes olvidar que ese día mataron a Lamberto Quintero", escribió alguien más. Y por supuesto, tampoco faltaron los versos del célebre corrido nterpretado por Antonio Aguilar .

Los internautas se mostraron dolidos por la muerte de Quintero e incluso desearon poder viajar en el tiempo para advertirle a Lamberto que no vaya al Salado en la fecha funesta.

" Un día 28 de enero, / cómo me hiere esa fecha, / a don Lamberto Quintero / lo seguía una camioneta , / iban con rumbo al Salado / nomás a dar una vuelta", es como inicia el célebre corrido sobre la muerte de Lamberto Quintero, recordado por los internautas en su 46 aniversario luctuoso.

