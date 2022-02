¿Cómo murió el Pirata de Culiacán?

La noticia de su muerte no tardó en difundirse junto a la versión de que el motivo fue el insulto que pronunció contra el líder del CJNG.

Aunque "El Mencho" ya por entonces era uno de los narcotraficantes más temidos, el Pirata de Culiacán no vaciló en insultarlo frente a la cámara con la frase: "El Mencho a mí me pela la v#rga".

Fue precisamente uno de esos videos los que provocarían la muerte del Pirata de Culiacán, esta vez no por una broma, sino por un insulto contra Nemesio Oseguera Cervantes , alias " El Mencho ", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Pirata de Culiacán no tenía canal de YouTube ni cuentas verificadas en redes sociales. Era común que otros lo grabaran en fiestas mientras se alcoholizaba y hacía reír a todos a su alrededor. En ocasiones él ni siquiera se daba cuenta, ya que se encontraba al borde de la inconciencia por los efectos del alcohol y las drogas.

Raúl Durán Periodista

