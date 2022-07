¿Competencia a Mafe Walker? Pide café Andatti en Oxxo con 'lenguaje alienígena' (VIDEO)

México.- Hace un par de semanas Mafe Walker se hizo viral en redes sociales tras hablar 'lenguaje alienígena' durante una entrevista en el programa de Tv Azteca 'Ventaneando', pero no es la única que puede hacerlo.

La competencia para la mujer de origen colombiano llegó en el creador de contenido con usuario de TikTok "@gorditopapichulo", quien fue a una sucursal de las tiendas Oxxo y habló en ese lenguaje a la cajera mientras pedía un café Andatti.

El rostro de la mujer que trabaja como cajera en la tienda de conveniencia propiedad de FEMSA fue uno de los atractivos de la grabación, pues, al contrario de lo que muchos podrían pensar, aparentemente no sabía lo que estaba por ver.

"Hoy estamos en el Oxxo conectando con el Andatti", dijo el sujeto previo a dar un sorbo al café y continuar: "Put* Madre, me quemé, (audio imposible de interpretar), me amo, te amor, está una caja cerrada, la otra está abierta, (más dialecto alienígena), en Oxxo come más por menos".

La cajera de Oxxo no pudo evitar hacer gestos extraños cuando el joven comenzó con el lenguaje alienígena. ¿Sabía lo que estaba por ver o fue sorpresa?

Fue así que terminó el video que se hizo viral en la plataforma de origen chino como la competencia de Mafe Walker, quien se hizo tan popular en internet que incluso ya le hicieron dos canciones usando su lenguaje.

Te recomendamos leer:

El clip mencionado acumula hasta el momento más de 15 millones de reproducciones, 2.1 millones de likes y casi 20 comentarios que, en su mayoría, destacan la originalidad del creador de contenido autodenominado Jostin Ron en la app.