Compran PlayStation 5 y le dan una imagen por no leer las "letras chiquitas"

México.- Por medio de la plataforma de compra y venta de Mercado Libre, se están ofertando PlayStation 5 hasta en $10, 500 pesos, siendo esta una oferta muy atractiva para muchos, ya que su precio ronda entre los 13 mil pesos o hasta los treinta mil, pero si no lees la descripción puedes caer en una trampa, ya que, una vez realizada la compra, te entregan una imagen digital.

Un usuario en la página de internet de Mercado Libre ofrece una consola "nueva" a un precio de $10,500 pesos, en las características describe el producto como lo hacen tiendas departamentales, algo que puede confundir a los usuarios que piensan adquirir esta consola de videojuegos.

En la publicación de venta hecha por un usuario llamado, supuestamente, Sergio Antonio Salazar de Lerdo, Durango, dice "PlayStation 5 no conoce limites, disfruta de la nueva videoconsola de Sony de una manera sencilla y rápida para tu entrada a la nueva generación. Experimenta una velocidad sorprendente con una SSD de velocidad ultrarrápida, una inmersión más profunda con soporte para respuesta háptica, gatillos adaptables y audio 3D*, además de una generación completamente nueva de juegos de PlayStation®. Sumérgete en mundos con un nuevo nivel de realismo a medida que los rayos de luz se simulan de manera individualizada, lo que crea sombras y reflejos realistas en los juegos de PS5 compatibles. Aprovecha al máximo tus sesiones de juego con tiempos de carga casi instantáneos para los juegos instalados en la PS5™".

Pero al final de la descripción agrega un párrafo el cual inicia con "Atención", en este menciona que "de haber leído de manera completa y atenta la descripción, al completarse el pago se enviará una JPG".

"Atención: La compra de este producto afirma el hecho de haber leído de manera completa y atenta la descripción, al completarse el pago se enviará una JPG de la consola, ese es el producto, el propósito de la publicación es vender a bots, es una JPG de la consola, la compra se hace con esta responsabilidad"

Hubo un usuario que se interesó en la compra de la consola por lo que le preguntó que si era la del disco, a lo que el vendedor le dijo que no la comprara.

"Buenas es la de disco?

-No la compre

Hola, me interesa mucho. ¿Puedo hacer la compra?

-Es una compra caza bots y re vendedores, te va a llegar algo muy distinto si no tienes problema adelante", se lee en algunos comentarios.

De acuerdo al vendedor esta mecánica la hacen para vender el supuesto producto a bots para poderlos atrapar y/o estafar, ya que muchos crean programas para rastrear ofertas de productos que quieren para poderlos revender mucho más caros en las diferentes plataformas de compra y venta.

Otro usuario de Mercado Libre también está haciendo la misma dinámica que el vendedor de Durango, solo que en la descripción menciona que si eres humano no la compraras.

Información dentro de una de las publicaciones de venta del PlayStation 5

"PlayStation 5 versión digital. Estás comprando una hoja de papel con la imagen, no recibirás una Playstation 5, recibirás una hoja de papel con la impresión es a color.

Si eres un humano no lo compres. Si eres un robot esta es una gran oferta para ti.

No se hacen devoluciones ni reembolsos, ojo", se lee en la publicación.

Cabe recordar que cuando salió la consola de Sony esta se agotó en tan solo segundos, y luego apareció en venta mucho más caro en plataformas similares a Mercado Libre.