Compran casa vieja y hallan inesperado tesoro dentro de caja fuerte

Estados Unidos.- Dice por ahí una frase muy famosa "si las paredes hablaran", pues es cierto que las casas guardan en su interior miles de recuerdos y a veces también ocultan otras cosas de valor material, como lo demuestra el caso que se ha hecho viral en las últimas horas.

Fue en la red social china TikTok donde una internauta decidió compartir la experiencia que vivió junto a su novio después de haber comprado una casa antigua sin haberla visitado antes de adquirirla.

No son pocas las personas que deciden guardar sus cosas de valor en sus viviendas, de ahí la práctica famosa de guardar el dinero debajo del colchón, aunque esta cada vez es más opacada por los bancos. No obstante, este tipo de costumbres siguen manteniéndose en las personas mayores no habituadas a sistemas más modernos.

Tiffany y Matt, su novio, adquirieron una propiedad en una subasta sin siquiera haber ido a visitarla antes de concretar el acuerdo de compra. Cuando llegaron por primera vez al lugar, ambos quedaron realmente sorprendidos por el estado en el que se encontraba la vivienda.

Sin duda alguna, la joven pareja no esperaba que la casa aún estuviera llena de artículos dejados ahí por sus anteriores habitantes, por lo que inmediatamente quisieron hacerle algunas remodelaciones.

No obstante, justo cuando se encontraban en las labores de remodelación, dieron con una caja fuerte que se encontraba oculto en una de las paredes. Lo que más les sorprendió fue lo que hallaron dentro.

“Después de horas de sacar el hacha y martillar la caja fuerte que quedaba, finalmente la abrimos y, Dios mío, lo que realmente encontramos fue una locura”, relató la mujer en el tiktok viral.

De acuerdo a lo declarado por la tiktoker, dentro de la caja fuerte encontraron un anillo de compromiso, así como muchos billetes rotos y monedas antiguas. Asimismo, refirió que en el interior también habían fotos.

Ante tan inesperado hallazgo, el video rápidamente se volvió viral entre los internautas, logrando acumular, solo hasta el momento, más de un millón de reproducciones y contando, por lo que seguramente añadirá más en las próximas horas.