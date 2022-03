Con 52 años de edad y vendiendo palomitas, hombre se gradúa en Letras de universidad en Brasil

Brasil.- Con esfuerzo y dedicación, un hombre de 52 años logró graduarse de Letras en una universidad de Brasil mientras financiaba los gastos vendiendo palomitas en un puesto ambulante.

Samuel Cardoso Brito es oriundo de Paraná, Brasil y contó al medio Metrópoles que la situación económica de su familia en la infancia era bastante mala, por lo que desde muy pequeño tuvo que salir a las calles a trabajar y la educación quedó olvidada para él por muchos años.

“No tenía deseo de estudiar, no era bueno, entonces no pasé del tercer grado” mencionó Cardoso Brito.

Pese a su situación económica, Samuel siempre mostró amor por la lectura, tanto que a sus 15 años se encargaba de cargar con libros, historietas y cuentos mientras trabajaba en las minas junto a su padre.

El deseo de estudiar no apareció de nuevo hasta los 40 años, cuando no contar con un título de bachiller le costó hacerse de un puesto laboral para el que aplicó y no fue seleccionado por no tener el nivel de escolaridad solicitado.

Impulsado por el deseo de crecer, Samuel se mudó junto a su puesto ambulante, un carro de palomitas, para seguir con sus estudios, por lo que pronto alcanzó graduarse de bachiller y continuó en la universidad, entonces inició la carrera en Letras.

Usando su carrito de palomitas para financiar sus estudios llevándolo a las afueras de las fiestas, Samuel Cardoso Brito cruzó la carrera de Letras en la Universidad de Uberaba por medio de la Red de Educación a Distancia (EaD), sin embargo era necesario viajar casi 12 horas en caso de tener que presentar alguna cosa de manera presencial.

Ahora, después de tiempo y esfuerzo invertidos en su futuro, Cardoso finalmente tiene su diploma en Letras, sin embargo afirmó que eso es solo el comienzo en su vida como estudiante y es que “a pesar de tener 52 años, creo que estaré en las aulas hasta los 80”, ya que, pretende estudiar especialidad, maestría y doctorado.

El hombre compartió a través de sus redes sociales su nueva meta alcanzada mostrándose orgulloso del nuevo paso, donde agradeció a su familia por apoyarlo en esta etapa.