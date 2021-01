Con 56 años, tiktoker da clases de moda y contradice a Carolina Herrera

Estados Unidos.- Lonni Pike es una tiktoker estadounidense de 56 años de edad que contradice a Carolina Herrera en temas de moda, pues ella tiene una imagen muy jovial, a la moda y presume los tatuajes que tiene a lo largo de todo su cuerpo a través de las redes sociales con un gran orgullo e ignora todas las críticas, pues es una mujer segura de sí misma.

La personalidad de Internet, cuya cuenta de TikTok sobrepasa los 463 mil seguidores y 82,5 mil en Instagram, la pasa al máximo y lo evidencia en sus redes sociales, donde se le ve ser una mujer segura, bailando, siguiendo retos, luciendo sus tatuajes y divirtiéndose sin importarle en lo más mínimo que la critiquen por su edad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de diferentes publicaciones ha declarado que "no me importa lo que la gente piense", pues la originaria de California, Estados Unidos, hace uso de sus redes sociales para compartir distintos mensajes positivos con respecto a la apariencia, la moda y los tatuajes, dejando en claro que no importa la edad o el sexo de una persona, pues todos son libes de hacer lo que deseen.

Leer más: Emma Coronel sorprende al debutar como cantante de corridos en TikTok

Sobre esto, la influencer reveló recientemente en un video de TikTok que: "No me importa lo que la gente pienso. La gente se detiene a vestir como desean ¡Viste como quieras", dejando en claro que a ella las reglas establecidas por la sociedad no le importan y le gusta hacer lo que le plazca sin dañar a otros.

Es gracias a su gran carisma, personalidad, sentido del humor y creatividad que se ha ganado bastantes seguidores y quienes la siguen en las diferentes redes sociales, saben que es un gran ejemplo a seguir, pues no le teme a las críticas, a lucir sus tatuajes ni vestir como ella quiera.

Sólo basta con darse una vuelta por cualquiera de sus dos perfiles; ya sea en Instagram o TikTok, siempre comparte entretenidos videos que logran miles de reproducciones, en los cuales da consejos, cuenta anécdotas, muestra sus tatuajes, aparece bailando, realiza unboxings y da consejos de moda.

Siempre utilizando atuendos a la moda, Lonni ha dejado en claro que la edad es sólo un número, pues no deberían existir limitaciones para vestir como te plazca, por lo que todos sus seguidores le aplauden que sea todo un modelo a seguir tanto para chicos como para grandes.

Leer más: Celia Lora debuta en TikTok en video besando a Apolonia Lapiedra

Además de ser una mujer muy carismática y divertida, la celebridad del Internet también es muy hermosa, pues se luce con poco maquillaje y el cabello gris en los mejores atuendos, mismos que resaltan su figura y para su edad está muy bien conservada, por lo que los elogios no se hacen esperar en la sección de comentarios de sus publicaciones.