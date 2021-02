Con chile y limón: Este joven emprendió su negocio de elotes y se hizo viral en Twitter

Ciudad de México.- Uno de los negocios que ha despuntado entre los demás, más afectados por la pandemia de Covid-19. Cocineros, proveedores, meseros... no hay nadie a quien no le haya pegado.

Debido a la pandemia varios miembros de la industria se han aventurado a emprender y abrir sus propios negocios de comida. Basta tan solo con ver la proliferación de dark kitchens o venta de productos y alimentos en línea o por medio de redes sociales.

Este es el caso de David Contreras, un cocinero michoacano que perdió su negocio por la pandemia perdió; hecho que lo llevó a reinventarse y empezar desde cero a través de un negocio de elotes en la CDMX.

El covid-19 me quitó mi negocio, el cual tardé cuatro años en construir pero aquí estoy de nuevo iniciando desde cero, vendiendo elotes y, no, no me da pena decirlo, escribió en la red social Twitter.

David no solo se volvió viral en cuestión de horas, a través de él ha recibido decenas de mensajes de apoyo e, incluso, pedidos.

“Me sorprendió mucho la reacción que tuvo este tweet. Sigo asombrado de tanta interacción que tuvo, incluyendo actores y gente que me sigue mandando mensajes de apoyo, aliento y esperanza. Otros me han escrito para decirme que los he inspirado para hacer algo en casa o para emprender su negocio”, explica.

Todos somos buenos en algo, todos podemos hacer algo desde casa. A veces nos ponemos muchas barreras por no tener infraestructura o los recursos.

"Yo, por ejemplo, no tenía una parrilla o una olla para los elotes, pero esas cosas mínimas no te pueden impedir emprender. Si te salen bien las gelatinas, hasta unas gelatinas puedes vender”, concluye David.