¡Con instrucciones! Abandonan perrito en el interior de un taxi; conductor termina adoptandolo

Colombia.- Un perrito y el conductor de un taxi, en la localidad de Suba, Bogotá, Colombia, se volvieron virales el pasado miércoles 27 de julio, luego de que alguien dejara a la mascota abandonada en la unidad de alquiler.

La historia del perrito abandonado empieza cuando el taxista compartió en un video que luego publicó en redes sociales, que un par de pasajeros le pidieron de favor esperarlos, pues iban a hacer un retiro en el banco, sin embargo nunca volvieron.

“Hoy en horas de la mañana del 27 julio del 2022, usuarios del taxi dejaron un perro en el carro y dijeron: ‘voy a retirar dinero en Plaza Imperial y dicen ‘ya vengo’. Después de una hora de espera a las afueras del centro comercial me fui y no regresaron. Si el dueño me está mirando, me puede ubicar”, publicó el conductor en la página de facebook ‘Taxistas zona norte de Bogota’.

El taxista, de nombre Dagoberto Rojas, mencionó que el perro, que se encontraba en el interior de una maleta, era de edad avanzada y que además estaba acompañado de una hoja en la que venían una serie de instrucciones para sus cuidados.

En dicha hoja se indicaban las horas de paseo, porciones de comida y otros detalles para el cuidado del perrito abandonado.

La hoja que acompaña al perrito llevaba una serie de instrucciones para su cuidado. Foto: FB

En el video mencionó también que andaba en la búsqueda de los dueños y que por favor se comunicaran al número de teléfono 3125406109, sin embargo, nunca recibió una llamada, así que lo adoptó para no dejarlo a su suerte.

Luego de compartir la noticia que había adoptado a la mascota, el taxista recibió decenas de alabanzas en redes sociales.

Dagoberto mencionó que ahora el perrito responde al nombre de Toby taxista.

Entre los comentarios que recibió en Facebook se encuentran algunos como:

“Todo parece ser que te asignaron un perrito, esa hoja es como un manual de instrucciones para el cuidado de él. Felicitaciones, recibiste una bendición muy linda y bonita, ahora eres el encargado de hacerle sus últimos días felices” y “Señor no lo vaya a abandonar, Dios lo bendecirá grandemente, mientras que al miserable, que lo abandonó, no sabe lo que le espera”.