Con lágrimas, enfermera cuenta como cambió a 5 mil bebés por diversión

África.- "Que Dios me perdone por mis pecados", expresó en su lecho de muerte una enfermera que trabajó en el área de maternidad de un hospital de Zambia.

La historia de Elizabeth Bwalya Mwewa salió a la luz días antes de morir. La enfermera confesó desde su cama que intercambió a 5 mil bebés en el Hospital Universitario de Lusaka (UTH) en África, solo por diversión.

Con lágrimas en los ojos y mucho remordimiento, la enfermera contó la terrible noticia del intercambio de los recién nacidos.

Arrepentida de su grave error

“Tengo un cáncer terminal y sé que pronto moriré. Deseo confesar mis pecados ante Dios y ante todas las personas afectadas, especialmente las que dieron a luz en el Hospital de Lusaka durante mi servicio”.

Foto temática: Pixabay

“En los 12 años que trabajé en la sala de maternidad de la UTH, cambié cerca de 5,000 bebés", dijo.

“Si naciste en la UTH entre los años 1983 y 1995, es probable que tus padres no sean tus padres biológicos. Desarrollé el hábito de intercambiar bebés recién nacidos solo para divertirme. Así que mire bien a sus hermanos, si, por ejemplo, su familia es blanca y usted es moreno ... usted es uno de esos bebés y realmente lo lamento ".

Todo por culpa de un "demonio"

“Sé que le fallé a Dios y espero que él me perdone por eso. También le estoy pidiendo a los zambianos que me perdonen por las cosas malas que les estaba haciendo a esos bebés inocentes”.

Hice que algunas parejas fieles se divorciaran después de someterse a las pruebas de ADN.

Es ahora que me he dado cuenta de que fui víctima de un demonio para hacer eso. He provocado que muchas madres amamanten a niños que no son biológicamente suyos.

No quiero ir al infierno por eso, realmente lamento haber pecado mucho. Por favor, perdóname ", dijo Elizabeth Bwalya Mwewa.