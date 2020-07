Tamaulipas.- Durante los últimos días en redes sociales no se ha hablando de otra cosa que no sea la supuesta infidelidad de Jada Pinkett Smith al actor estadounidense, Will Smith.

Cientos de publicaciones y varios memes circulan por parte de los usuarios, situación que no podía dejar pasar desapercibida la famosa Piñatería Ramírez.

Tal y como era de esperarse, la empresa de piñatas más famosa de México, creó un nuevo producto basado en este polémico matrimonio con algunas características bastante peculiares.

Con todo y “cuernitos” crean piñata de Will Smith/ @pinateria.ramirez

En las imágenes se puede ver a ambos vistiendo la ropa que usaron en la "Red Table Talk", solamente que Will, no corrió con tanta suerte pues de su cabeza sale un par de enormes cuernos, haciendo referencia a la infidelidad de la que fue víctima, ya que su esposa estuvo saliendo con un amigo de su hijo, el cantante, August Alsina.

Cabe señalar que la Piñatería Ramírez, se ha visto envuelta en escándalos en varias ocasiones, pues ha dejado claro que no le teme al éxito y tampoco tiene pelos en la lengua. En su pagina oficial de Facebook se puede ver gran variedad de esta tienda, algunas piñatas han sido inspiradas en actores famosos, deportistas, políticos y hasta en el coronavirus.

