"Con usted no puedo": estudiante reclama a maestro en clase en línea por "demasiada presión" (video)

México.- Tras el inicio del nuevo ciclo escolar para alumnos de universidades en México, un estudiante de Derecho le reclamó a su maestro durante una clase en línea por ejercer "demasiada presión".

En rede sociales se difundió el video viral que muestra el momento en que un alumno identificado como Alex García le reclamó a su profesor por la excesiva presión que ejerce en su asignatura tras una semana de clases en línea.

El joven asegura que es un estudiante muy aplicado y participativo, pero a pesar de eso no puede lidiar con la presión que ejerce el maestro en sus clases.

"Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo", dijo el alumno.

El estudiante de la carrera de Derecho añadió que no le agrada la manera en que el docente imparte su asignatura, pues no logra sentirse en confianza con él lo "deja en blanco".

"Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace (...) No puedo pensar, neta me deja en blanco", aseguró.

El maestro escuchó con atención los comentarios del estudiante, y de forma tranquila le respondió que es él quien no acepta cuestionamientos ni presión.

"Es que no aceptas la presión, tú quieres que nadie te pregunte", respondió el profesor.

El joven no se quedó callado y no dudó en replicarle al docente que le "gustan mucho los profes estrictos", pero su clase es la excepción.

El reclamo del estudiante se volvió viral en redes sociales provocando diversas reacciones entre los usuarios.

La gran mayoría de internautas culparon al alumno de no querer lidiar con la presión que conlleva una clase universitaria, e incluso le advirtieron que cuando sea abogado tendrá aún más presión, por lo que le sugirieron buscar "una carrera más suave".

"Como abogada, en mi humilde opinión le recomiendo busque otra profesión porque los abogados necesitamos temple para las situaciones de tensión, carácter fuerte y decisión, no esa personalidad débil para defender un asunto ante un juez con argumentos", respondió una usuaria.

Otros, en cambio, respaldaron al estudiante por manifestar su estrés, considerado algo muy común entre estudiantes universitarios.