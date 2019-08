Conductor de Uber se hace pasar por su novio y le salva la vida

Un conductor de Uber ayudo a una chica y se hizo pasar por su novio de una chica para salvarla de su peligroso acosador.

Brandon Gale, se encontraba en su horarios de trabajo, cuando recibió una solicitud de servicio; al mismo tiempo la misma clienta le llegó un mensaje en el que le pedía fingir ser su novio, lo cual le pareció sumamente extraño, sin embargo, accedió.

¿Cuándo llegue aquí, se puede fingir ser mi novio?

Gale, cuenta en una publicación que compartió en Facebook, que antes de llegar por su clienta quitó sus stickers de Uber y lyft fuera y “aunque no me sentía cómodo quitando mi anillo de boda, hice una nota mental para que no se fuera de la vista. Cuando llegué allí, tuve mi ventana enrollada hacia abajo. Un hombre y una mujer estaban en el patio delantero, hablando. La mujer era mi clienta y ella puso la escena inmediatamente. Ella miró y gritó: " Hola, cariño! Voy a estar justo ahí!". Por lo que el conductor le siguió el juego y respondió que se apresurara, por que según él, moría de hambre. La artimaña estaba completa. Gracias a mí, comentó el trabajador del volante.

“Se saltó a mi coche, se metió. Una vez que salimos de la vista del tipo, ella me dijo el resto de su historia. Ella fue a la feria con un montón de amigos. En ese grupo de amigos era un tipo que estaba muy adelante con ella y no iba a tomar no por una respuesta. También tenía una historia de ser muy agresivo. Ella pensó que podía dejarlo atrás al dirigirse a su coche, pero él la siguió, afirmando ser un caballero. Antes de llegar a su coche, ella afirmó haber perdido sus llaves. Se ofreció a darle un paseo, y ahí fue cuando decidió llamar a su "novio".

“Esto nunca debería haber tenido que suceder. Hombres, aprendan a aceptar la palabra "no" como respuesta. Aprende a tomar la responsabilidad de tus acciones. Nuestros hijos te están observando y están aprendiendo a tratar a las mujeres en sus vidas por ejemplo. Conduce por uno mejor”.

Su clienta le pidió que se hiciera pasar por su novio. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Para terminar da una recomendación a las mujeres que se sienten en peligro, “Señoras, si tienen la aplicación Uber o lyft, y necesitan una estrategia de salida, utilice el sistema de mensajería dentro de la aplicación. Usted puede hacer peticiones especiales que posiblemente podrían salvar su vida”.

La buena acción del conductor del Uber rápidamente se hizo viral, dada la buena acción del joven, además que que ha sido compartida cientos de veces, para que otras mujeres sepan que pueden recurrir a este método si se sienten en peligro.