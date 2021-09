Congresista de Perú olvida apagar su cámara durante sesión y aparece bañándose

Perú.-La congresista peruana, Norma Yarrrow se disculpó públicamente luego de que a través de redes sociales circulara un video en el que aparecía bañándose durante una sesión del Congreso.

Las imágenes rápidamente se difundieron en la red social generando una ola de memes y burlas en contra de la congresista quien, lamentó lo sucedido a través de un video publicado en Twitter.

En el video, Yarrow explicó que el incidente sucedió porque quiso realizar dos cosas a la vez, ya que se encontraba apurada para continuar con sus actividades.

"Hola, soy Norma Yarrow. Está circulando un video mío donde se ve que estoy entrando a la ducha... lamentablemente se prendió la cámara, pido disculpas del caso", mencionó la congresista en un video publicado en Twitter.

Asimismo, refirió que para; "los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad”.

Explicó que la cámara de su computadora se prendió sin alguna explicación, mostrándola a ella al momento que entraba a la ducha, situación de la cual dijo sentirse mortificada.

"Lamentablemente se perdió la cámara. Pido una disculpa del caso. Estoy muy mortificada porque sé que esto ofende también a muchas personas de mi familia. No es que no quisiera trabajar, trate de ganarle al tiempo. No hay excusa, simplemente quiero dejar en claro que soy una persona consciente del error que ha cometido”, añadió.