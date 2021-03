Conoce 3 razones por las que vale la pena regresar con tu ex

México.- El autor originario de Monterrey, César Lozano, compartió el día de ayer a través de su canal en YouTube, un video en donde menciona cuáles son las tres razones por las que deberías considerar regresar con tu expareja.

En la grabación que se volvió viral, aclaró que "esto no aplica para casos desafortunado de violencia. "Volver con quien te violentó se me hace de una poca valía y de poco amor propio. Eso no. Nunca".

No obstante, en los casos con diferencias simples, relacionadas con gustos o intromisiones en la relación por parte de terceras personas, así como discusiones por temas intrascendentes, es posible hacer una valoración para determinar si son más las cualidades que los defectos.

A continuación, te decimos cuáles son las tres poderosas razones por las que las personas suelen volver con sus exparejas.

1. Le tienes mucha confianza a esa persona

Sientes infinita confianza en él o ella. Es la única personas con la que puedes hacer todas las tonterías que se te ocurren, puedes comportarte de cualquier forma y sabes que tu pareja no tendrá ningún juicio adverso sobre tu persona, al contrario, se divierte junto contigo.

2. Te conoce mejor que nadie

Esa persona te conoce tan bien que con solo mirarte, puede interpretar tus sentimientos y emociones, lo cual te hace sentir mucha seguridad y confianza.

3. Intentaste rehacer tu vida pero no es lo mismo

Has intentado rehacer tu vida pero simplemente te das cuenta que las cosas no son lo mismo sin esa persona. Cuando terminaron comprendieron que las cosas cambian y que las personas toman rumbos diferentes, sin embargo, al paso del tiempo sigues extrañando y valorando lo que sí tenías con él o ella.

Finalmente, mandó un mensaje a todas las personas que se encuentran pasando por esta difícil situación, invitándolas a valorar y agradecer a quien los ama y a quien sí está

"No te enfoques tanto con esa lupa imaginaria en sus defectos. Analiza sus cualidades, sus virtudes. No te vayas con la finta de que 'no siento lo mismo', el amor va cambiando, va madurando, va transformándose".

Para concluir, compartió la siguiente frase: "Amar es una decisión, no es un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción".