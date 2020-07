Conoce a Mako, el pitbull al que le gusta trepar y no ladra porque se cree gato (VIDEO)

Estados Unidos.- Como de costumbre, se han viralizados imágenes y videos de Mako, un perro de raza pitbull de dos años que fascina a todos por una simple razón: el canino se comporta como un gato, motivo por el cual no ladra, pero le encanta treparse en los muebles y mesas de su hogar.

Cuando sus dueños lo adoptaron, los encargados de Mako les aseguraron que se llevaría muy bien con sus gatos, pero estos jamás que, hasta el punto de comportarse como uno de ellos, logrando robarse el corazón y sacarles sonrisas a quienes lo conocen, ya que es un comportamiento completamente inusual en un canino, sobretodo en una raza como esta.

El perro se cree uno de sus hermanos felinos y no ladra, come golosinas de gato y le encanta trepar cualquier cosa en casa. La sospecha de la familia es que, antes de llegar a su hogar, incluso antes de ingresar al refugio, habría sido criado por otros gatos, motivo por el cual presenta dicho comportamiento.

Sea cual sea el motivo de Marko, se ha convertido en toda una gran celebridad en las diferentes redes sociales, esto debido a sus costumbres y comportamiento, contantemente encantando a los internautas, quienes comparten sus aventuras y travesuras en sus propias redes.

En Instagram, Mako "The Catdog" o "El Gatoperro", cuenta con más de 17.1 mil seguidores y en su biografía se puede leer: "Hola, soy Mako, un perro pitbull de dos años" y señala las cuentas de sus dueños, Bethany y Samantha. Además, es todo un perro comercial, pues si utilizas su código en exclusivas tiendas para caninos, podrás obtener un 25% de descuento en tus compras.

Manteniéndose a la vanguardia, Mako ha incursionado también en TikTok, plataforma en donde comparte videos de sus aventuras y de cómo es un perro muy diferente a los demás, en dicha red social alcanza los 31.5 mil seguidores, una cantidad que deja sorprendido a todos porque no cualquiera puede obtenerla.

Es aquí mismo en donde cuenta con un video que ya rebasa el medio millón de reproducciones, se trata de su primera publicación, en donde se le ve trepado en distintos muebles de su casa, en una de las imágenes se leve acompañado de su hermano gato. "Bienvenidos a mi TikTok", se puede leer en la descripción.

Lo único que sé es que eres super hermoso y me encanta que te subas en todas partes.", "Él es demasiado adorable, no lo puedo creer, un gatoperro, algo nunca antes visto", "lo vi en las noticias y no lo podía creer, asi que tuve que buscarlo en Internet y lo encontré, es fantástico.", "Mako seria un buen perro buscador de rescate, es muy ágil", se lee entre los comentarios de sus publicaciones.