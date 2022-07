Conoce la historia de Winder, perdió a su familia cuando tenía 3 años ¡Ayuda a que la encuentre!

Los Cabos, Baja California Sur.- Winder "N" tenía 3 años de edad cuando se perdió y ahora que ya tiene 26 años pide ayuda para encontrar a sus padres biológicos y su historia se viralizó en redes sociales.

El joven que es habitante de Los Cabos y mencionó en una publicación de Facebook que solo tiene lagunas mentales, "Tengo un recuerdo muy vagamente de una hermana", narró Winder.

"Actualmente tengo 26 años y radico en Los Cabos, Baja California Sur, después de tanto tiempo me entró curiosidad buscar a mis padres. Tengo muy pocos recuerdos, a los 3 años ingresé al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de Tlaxcala, ahí mismo me registraron con mi actual nombre, no tengo certeza que me llame así ni mis apellidos", comentó.

Lo anterior fue publicado por el mismo joven junto con sus fotografías del paso de los años, la publicación en Facebook ya tiene 11 mil reacciones, 4 mil comentarios y ha sido 38 mil veces compartido.

"De todo corazón deseo encuentres a tu familia, también puedes exponer tu búsqueda con David Nostas el busca personas, ese grupo también es muy grande y he visto muchos casos en donde ya han encontrado a su familia, te deseo mucha suerte, te ayudo compartiendo en Veracruz", este fue uno de los miles de comentarios de aliento que le escribieron a Winder.

Tras viralizarse la historia del joven los usuarios emitieron comentarios de apoyo, a quien el recomendaron recibir apoyo profesional, como consultar con las autoridades del DIF o bien hacerse una prueba de ADN.