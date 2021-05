México.- Día a día circulan en Internet miles de historias de personas que quieren compartir sus experiencias con otras y en esta ocasión es el turno de una mujer que contrató un espectáculo en vivo para sus invitados, pero como no llegaron todos busca que le devuelvan parte de su pago.

Resulta que una mujer ofreció una fiesta para cien invitados, contratando a un comediante para un evento de tal magnitud, pero al no llegar las personas que tenía contempladas, sino la mitad, comenzó a buscar que le regresarán parte del dinero que pagó, pues le parecía injusto que haya pagado por gente que no fue a su fiesta.

La mujer se comunicó con los organizadores del evento para plantearles la situación y como la persona que contrataron para la comida le dejó los platillos de las personas que no fueron, quería que el comediante hiciera lo mismo, aunque era algo imposible.

"Lo justo es que me regresen el dinero de la gente que no fue, tengo que hacer unos pagos y me falta ese dinero que les pagué de más. Ocupo $2000 nada más", escribió la señora en un mensaje, a lo que le contestaron que el show se llevó a cabo y que no hayan ido sus cien invitados no es problema de ellos.

Contrata show para 100 invitados, pero sólo llega la mitad y pide un reembolso. Foto: Facebook

A pesar de que la joven que la atendía buscó una solución, era evidente que no existía y la mujer comenzó a portarse prepotente, llegando hasta el punto de insultarla y llamarla una "ratera", pues quería parte de su dinero de vuelta porque pagó por cien personas y no 55, que fueron las que llegaron a su evento.

Entre duros insultos, la joven le planteó un ejemplo para que entendiera un poco la situación, pero no lo hizo, sólo buscaba su dinero de vuelta. Al ver que no lograba lo que quería, buscó que le regresaran por lo menos $1000 pesos de lo que pagó, argumentando que estaban e pandemia, no hay dinero y tiene que hacer pagos.

Al final la señora no quedó contenta y amenazó a la organizadora con demandarlos si no le devolvían parte del pago que hizo por el show y explicó que uno de sus sobrinos es abogado y está "muy pegado con los políticos" y la PROFECO, así que tenían que buscarle una solución. Hasta el momento se desconoce en qué terminó esta pelea.

Así terminó la nueva pelea que es viral en Internet. Foto: Facebook