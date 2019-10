Corn Flakes, el 'cereal anti-masturbación' y la historia de su origen

¿Te has preguntado alguna vez el origen del cereal y con qué proposito fue creado? Bueno, casi nadie lo hacía hasta que una publicación de Facebook viralizó la historia de su origen debido a varias teorías sobre el famoso cereal Corn Flakes de Kellogg.

"Corn Flakes, los cereales inventados para evitar la masturbación", puede leerse en varios artículos de Internet su utilidad anafrodisiaca.

Aparentemente el origen de esta insólita teoría que señala al cereal como "comida matutina anti-masturbatoria" se encuentra en el libro 'Turned On: Science Sex and Robots' de Kate Devlin.

Sin embargo, tras una investigación realizada encontramos que Kellogg nunca afirmó que este cereal tuviera este propósito, sino que sus intenciones al crear este alimento era una dieta simple y blanda.

¿Por qué se dice que el cereal es reducir la masturbación?

La realidad es que el creador del cereal 'Corn Flakes', John Harvey Kellogg, además de inventor y empresario, era partidiario de las campañas anti-sexo, y es señalado como el principal líder del movimiento anti-masturbación.

Kellogg además de ser médico y empresario, era nutricionista y activista de la salud, por lo que algunos de los alimentos que desarrolló eran vegetarianos y saludables.

En alguna ocasión el nutricionista habría señalado, sin referirse específicamente a las hojuelas del cereal, que una dieta simple y blanda era uno de los tantos métodos que contribuían a reducir la masturbación.

Lo cual curiosamente concuerda con la idea que originó su cereal. Por lo que al desarrollar su alimento buscaba una dieta que redujera el deseo sexual de los varones.

Un viejo anuncio publicitario del cereal Corn Flakes. Imagen: Kellogg's company

Según otro libro que propone una teoría similar, Virtual Violence in Fight Club: This Is What Transformation of Masculine Ego Feels Like de Terry Lee, una publicación del 2003, señala que "J.H. Kellogg diseñó comida para hombres. Corn Flakes, como un masivo anafrodisiaco" para reducir la pasión sexual de los varones.

Sin embargo, oficialmente el cereal jamás se ha vendido como una comida que reduce el apetito sexual o anti-masturbatoria. Lo cierto es que era un alimento que se utilizó para los pacientes en el sanatorio Kellog en Michigan, para digerirse fácil, listo para comer y saludable.