Corre a su novia de la casa y termina con ella tras enterarse que echó a su gato a la calle

Las mascotas forman parte de la familia para muchas personas, por lo que llegar a casa y descubrir que tu mejor amigo ha escapado es algo muy doloroso, sin embargo las cosas empeoran además de eso tu novia es la culpable; esto fue lo que le pasó a un joven de Reddit que tras enterarse que ella echó a su gato a la calle, la corrió de la casa y terminó con ella.

Raven, un gatito que llevaba tres años viviendo en su casa, nunca pensó que la nueva novia de su “padre” lo echaría a la calle solo porque a ella le incomodaba su presencia cuando se mudó a la casa.

Esta historia fue compartida por un joven a través de la plataforma de Reddit, en donde contó la forma en que su novia echó a su gato de casa porque no le gustaba vivir con él, así como a la solución que él llegó una vez encontró a su mascota.

Leer más: Video. "Me pagan por bailar, no por cuidar", se viraliza reacción de botarga en asalto a farmacia

Los problemas iniciaron cuando invitó a su novia de dos años a vivir con él, era un gran paso en la relación a pesar que notó al instante que ella se sentía incómoda con el gatito, aun así no le dio la importancia necesaria, después de todo podían llevarse mejor con el tiempo.

Sin embargo, un día regresó a casa luego de cumplir con sus tareas diarias y se dio cuenta de que Raven, su gato, no se encontraba. Era algo extraño y que nunca había pasado antes, ya que su minino era un gato de casa y no salía, por lo que la preocupación lo inundó de inmediato.

“Llegué a casa y él simplemente se había ido. No es un gato de calle y nunca sale” escribió en Reddit.

Pasaron un par de horas cuando uno de sus vecinos, amigo del joven, llegó a su casa con Raven entre brazos asegurando que lo encontró por las calles del vecindario.

“Estuvo fuera por horas y yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mi casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a 2 cuadras de mi casa”, explicó.

Una vez con Raven de vuelta en casa, comenzó a pensar cómo había sucedido aquello hasta que finalmente lo entendió. De inmediato enfrentó a su novia, quien admitió que echó al gatito a la calle.

El joven no iba a quedarse de brazos cruzados y continuar como si nada hubiera sucedido, por lo que no dudó en terminar con ella y echarla de la casa, aun cuando le dio unos días para encontrar otro lugar, diciéndole que a fin de mes debía salirse del departamento.

Leer más: VIDEO: ¡Una pesadilla! Pareja se queda sin ver a Coldplay, luego de que su hija rayara sus boletos

“Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, cómo pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes”, manifestó.

Los usuarios de Reddit no tardaron en mostrar su apoyo al joven y dejar comentarios positivos sobre su decisión de echar a su ahora ex novia de la casa, después de todo ella no podía deshacerse de su mascota como si fuera nada.