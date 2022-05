¡Corre por tu vida! Rata salvaje se enfrente a una hambrienta manada de perros. VIDEO

Nueva York.- Una rata se llevó el susto de su vida, al enfrentase a una jauría de perro en el Tompkins Square Dog Run en Manhattan, mientras los dueños de los caninos la ayudaban a sobrevivir.

En un video difundido en Twitter, se puede ver como el roedor se encuentra en medio de la manada de perros, mientras huye de uno, luego de otro, sin embargo, casi siente el final, cuando uno de ellos logra atraparla, en ese momento, sintió el verdadero temor.

Zoey, un perro de 4 años logró atraparla a la rata entre sus mandíbulas y sacudiendo la cabeza antes de lanzar la rata al aire.

Sin embargo, sale a su rescate el dueño quien, según se puede ver en el video que le ordena que no lo ataque, al igual que los dueños de los otros canes, abriéndole así, el paso al ratón para que pudiera escapar del ataque y encontrar su camino.

El clip que está ambientado en la melodía de jazz " They Say It's Spring " de Blossom Dearie mientras los cachorros levantan polvo, ha acumulado hasta el momento más de 6 millones de visitas.

Asimismo, los comentarios y bromas de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y se apresuraron a participar:

“Sabes que es una rata de Nueva York porque se defendió. Listo para arriesgarlo todo”, escribió una persona.

“No puedo creer que esos dueños de perros no hayan dejado que sus perros vivan un sueño”, dijo otro.

"¿Qué están haciendo todos estos perros en el parque de ratas?" bromeó alguien más

“Estaba filmando Ratatouille Goes To New York”, bromeó otro.

Por otro lado, estuvieron lo que se tomaron más en serio la salud de los perros, ya que pensaron que la rata podría estar enferma y haberlos contagiado en ese momento.

Sin embargo, el dueño de Zoey, identificado solo como Jonah, aseguró en Internet que su cachorro gozaba de buena salud. Tomó una foto de él y Zoey con un letrero que decía: “¡Zoey no se enfermó!”.