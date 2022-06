"Creí que tenía cálculos renales; el médico dijo que tengo 38 semanas de embarzo y estoy de parto"

Una mujer se llevó una gran sorpresa tras asistir al médico de urgencia porque creía que tenía calculos renales, sin embargo en el hospital le dijeron que era algo totalmente diferente que la dejó impactada, se trataba realmente de un embarazo de 38 semana, y estaba en labor de parto.

La usuaria de TikTok @mamafusti de nombre Kayla, tomó la plataforma para compartir un breve video sobre su sorprendente experiencia, resulta que fue al departamento de emergencias porque pensó que tenía cálculos renales, cuando en realidad tenía 38 semanas de embarazo.

La madre sorprendida, Kayla, subtituló la publicación, "La broma fue, de hecho, sobre mí", junto a dos emojis risueños.

En el video, que ha sido visto más de 560 mil veces hasta la fecha, baila la letra de The Joke is On You de Niki Watkins.

"Cuando vas a la sala de emergencias con dolor de espalda pensando que tengo cálculos renales. El médico me dice que tengo 38 semanas de embarazo y que estoy de parto”, escribió.

Asegurándose de aclarar las preguntas sobre la situación única, Kayla compartió un video en el que habló sobre quedar embarazada a los 21 años.

"Me pasó a mí y todavía tengo curiosidad por saber cómo sucede. Tuve 21 años la mayor parte del embarazo. Recién cumplí 22 años cuando la tuve, no sabía que estaba embarazada. No sabía cuáles eran los síntomas del embarazo, así que seguro que tal vez sentí calambres y esas cosas. Si supiera que estoy embarazada, diría: 'Oh, es porque estoy embarazada, por eso me siento así'. Pero no sabía que estaba embarazada", mencionó.

Los usuarios de la aplicación de redes sociales pronto hicieron algunos comentarios como:

"Awww, mi pequeño cálculo renal ya tiene dos años", “Mi prima tenía SOP y le dijeron que sus síntomas se debían a eso”, “Fue a la sala de emergencias porque se sentía mal y nació el bebé jajaja" y "Siempre tengo curiosidad por saber cómo sucede esto jajaja, especialmente por estar embarazada y saber que esto es terrible".