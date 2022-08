Creía que era dolor de cabeza, el diagnóstico le cambió la vida (VIDEO)

Se imaginan estudiar enfermería, pensar que solo tienen que ir al hospital para hacer su servicio social, pero una desgarradora noticia te obligue a cambiar los planes de tu futuro, así fue como inició la historia de Paola Reyes, la tiktoker que creía tener solo un dolor de cabeza, pero descubrió se tratase de una enfermedad crónica.

La chica, en su cuenta de TikTok tiene la descripción "compartiendo mi experiencia con una enfermedad crónica" pues en un inicio creía todo se trataba de un simple dolor de cabeza, que con los días se pasaría, pero era tan intenso que fue a hacerse análisis, el diagnóstico fue inesperado.

Por lo que en su red social subió un vídeo en el cual colocó "Así inició mi historia... Es solo un dolor de cabeza (neuralgia del trigémino) que tan grave puede ser?".

En el vídeo de TikTok, Paola Reyes, a pesar de padecer neuralgia del trigémino, encontrarse bajo muchos medicamentos, revisar constantemente sus pulsos y mantenerse en supervisión médica, se puede captar con energía positiva, buscando motivación y sonriéndole a la vida.

Los internautas no dudaron en dejarle mensajes de apoyo: “Tienes tantas habilidades que esto no será un impedimento, eres mi orgullo sigue luchando, eres muy fuerte!”, “Podrás salir adelante verás que sí, solo ten fuerza y no pierda la fe ni la esperanza”.

Incluso algunos comentaron su historia: “Mi mama lleva 11 años, es inoperable, se mantiene estable con su medicamento, pero a veces sus crisis son fuertes :(, fuerzas”, “Yo pasé por eso y es uno de los dolores más horribles que uno puede tener!! pero gracias a Dios todo paso!! todo estará bien!”.

En otra de sus publicaciones comentó que tiene 7292 días de vida, pero 868 ha estado luchando contra la enfermedad.

También la enfermedad crónica influyó en cambiar sus planes del futuro, pues estaba por entrar a hacer el servicio social en un hospital, pero los doctores le informaron que está en un estado muy delicado y por el momento tenía que posponer su sueño de ser enfermera.

Te recomendamos leer:

La enfermedad de neuralgia del trigémino, en un dolor intenso en un lado de la cara que provoca sensaciones parecidas a las descargas eléctricas.