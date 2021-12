Creía que tenía el tabique desviado al tener dificultad para respirar, lo que encontraron en su nariz fue escalofriante

Estados Unidos.- Un hombre que durante varios año sufrió dificultades para respirar, decidió acudir con un otorrinolaringólogo en la clínica Mount Sinai, en Nueva York, para encontrar alivio, sin embargo, el diagnostico lo dejó sin palabras, pues la causa de su problema era que tenía un diente en su nariz.

Este caso, no solo lo sorprendió a él, sino a los doctores también, pues es muy raro que suceda, incluso solo se da en el 1% de la población, según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

The New England Journal of Medicine, explica que este tipo de casos de desarrollo de estructuras anatómicas fuera de su sitio, son denominadas como “diente ectópico” y es una alteración extremadamente rara y por lo general en estos casos se recomienda el uso de aparatos de ortodoncia para poder solucionarlo.

Sin embargo, este caso resultó ser especial, principalmente debido a la posición en la cual se hallaba, y es por eso que los médicos optaron por una extracción quirúrgica “mediante un abordaje intranasal”.

La gran sorpresa

El hombre de 38 años, acudió al centro médico tras varios años en los cuales constantemente le costaba respirar, sobre todo por la fosa nasal derecha, donde explicó al médico que tenía antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales, informó Crónica.

Basado en lo que el hombre dijo a los doctores, se le realizó un examen, donde descubrieron que efectivamente tenía una desviación y una perforación en el tabique nasal, además, tenía una obstrucción ósea, por lo que se creyó que esos problemas en principio serían los culpables de sus problemas respiratorios.

Sin embargo, los profesionales optaron por realizar una inspección para tener mayor claridad sobre esa "obstrucción ósea", la cual se encontraba en la fosa nasal derecha del paciente.

Ante esta situación, los expertos de la salud decidieron introducir una cámara a través de su nariz y detectaron una “masa blanca, dura, no dolorosa”, la misma era visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal.

Tras hacer una tomografía computarizada, los médicos lograron confirmar que esa "masa, dura, no dolorosa", era un diente de 14 milímetros que había crecido fuera de lugar, el cual le fue restirado.

Tras la cirugía, el paciente, no presentó complicaciones postoperatorias, asimismo, se le hizo un seguimiento posterior de 90 días en donde se reveló que "los síntomas de obstrucción nasal del paciente habían desaparecido", detalló el estudio.