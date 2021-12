Critican en redes sociales el árbol de Navidad al estilo Quetzalcóatl montado en el Senado de la República

Ciudad de México.- Memes, burlas y críticas le llovieron al árbol de Navidad recientemente montado en las instalaciones del Senado de la República, en el cual se puede observar la figura de una serpiente emplumada que emula la figura de Quetzalcóatl adorando toda la extensión del pino.

Las críticas llegaron tanto de redes sociales como de propios senadores de la oposición que aseguraron se trataba de la obra de la Cuarta Transformación, fue Lily Tellez, senadora del PAN, quien aseguró que se trataba del “fiel retrato” de Morena ya que, está lleno de “víboras en Noche de Paz”.

El árbol de Navidad apenas estaba siendo levantado este domingo 7 de diciembre, sin embargo las fotografías dieron por iniciadas las críticas y burlas de los usuarios en redes sociales que no tardaron en tacharlo de “horrible” y como el “peor árbol de Navidad de la historia”.

“Que te digan: más feo que el árbol de Navidad del Senado ¡Eso sí es un insulto!” escribió un usuario en redes sociales adjuntando una foto del árbol, aunque él no fue el único en referirse así a él.

“No me quiero ni imaginar cuánto costó toda la decoración y el montaje del árbol de Navidad del Senado. Es una mentada de madre lo que pusieron en la Cámara Alta.” escribió otro en la misma red social, la verdad es que el costo fue de 25 mil pesos mexicanos, aunque se optó por rediseñar el árbol ante el disgusto de usuarios y por el consenso general en el Senado.

Otros internautas fueron más allá de lo visual y criticaron que la Cuarta Transformación es la culpable de lo que sucedió con el diseño, ya que “El árbol de navidad del senado es como el gobierno de López: feo, sin chiste y tergiversa la historia” como escribió una usuaria, o como otra que a pesar de ser seguidora del presidente López Obrador, expuso su desagrado “¿Y si digo que no me gusta me van a decir anti 4T? ¿AntiAMLO? ¿Traidora? Pues no me gusta y ya”.

Ante las quejas, se rediseñó el árbol de Navidad y este 8 de diciembre ya se mostró completo en el Senado de la República, aunque sigue con el mismo tema en torno al Dios azteca Quetzalcóatl, también conocido como "La Serpiente Emplumada”.