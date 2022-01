"Criticones que se la pasan señalando": Salinas Pliego denuncia censura en Twitter por su cuenta bloqueada

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego denunció "censura" por parte de Twitter luego de que su cuenta oficial fue suspendida por sus ofensas a usuarios de la red social, por lo que se quejó de los "criticones que se la pasan señalando y ofendiendo" pero no aguantan cuando les responden igual.

Con su cuenta de Twitter bloqueada, Salinas Pliego tuvo que publicar un video desde la cuenta su canal informativo adn40, en el que aseveró que "la libertad de expresión no debe tener límites".

Tras hablar de su recuperación de Covid-19 y el fallo de la Suprema Corte de obligar a su empresa Elektra a pagar un adeudo millonario de impuestos, el tercer hombre más rico de México se dijo preocupado por la "censura en Twitter".

Se quejó de quienes ofenden a través de la red social y luego lo denuncian cuando les responde en el mismo tono, pues no esperaba que Twitter le suspendiera su cuenta, aunque confió en que el problema se arreglará.

"Este desagradable asunto de la censura en Twitter, de veras que llama la atención cómo todos estos criticones que se la pasan señalando y ofendiendo a las personas en Twitter, cuando uno les contesta en sus mismos términos se ofenden, las perritas salen corriendo ladrando con mami Twitter, y ándale que me bloquean la cuenta, no pensé que fuera así, pero ya sucedió, estoy seguro que lo vamos a arreglar", dijo el empresario.

Ricard Salinas Pliego subrayó la importancia de la libertad de expresión, preocupado porque "le ponen el bozal" a quien señala "lo que está mal", pues él defiende que uno puede decir lo que sea, marcando una diferencia entre las palabras y las acciones.

Según el dueño de TV Azteca, una cosa son las palabras que dices y otra las acciones que haces, y sólo debes hacerte responsable de tus acciones, mientras que la libertad de decir lo que quieras no debe tener límite alguno.

"Todo mundo tiene una justificación: que le habló feo, que eso no se puede decir. La verdad es que la libertad de expresión no debe tener límite alguno, uno puede decir lo que sea, pero si te pones a hacer cosas, acciones, son distintas a las palabras, las palabras son una cosa y las acciones son otras", dijo.

En ese sentido, el multimillonario calificó de "muy triste" la decisión de Twitter de bloquear su cuenta, atribuyéndola a burócratas "escondidos", aunque advirtió que cuenta con otros canales para expresarse. "Sallinator, I'm back", concluyó a modo de broma citando un meme sobre él y Terminator que circula en redes sociales.

"Muy triste la decisión de quien sea, unos burócratas que están ahí escondidos dentro de Twitter y deciden que esta cuenta sí va y esta no va, ni hablar, es su plataforma, pero afortunadamente tenemos otros canales y como dice ahí el meme ese que me gusta: 'Sallinator, I'm back'", concluyó.

Desde que incursionó en Twitter, Salinas Pliego se volvió un usuario constante de la red social, donde no vacilaba en publicar sus polémicas opiniones no pocas veces ofensivas, además de sus constantes insultos a usuarios que no estaban de acuerdo con él.

Ante esto, Twitter bloqueó la cuenta del empresario por incumplir las reglas de la plataforma e incitar al acoso, a lo que él argumentó que sólo se estaba defendiendo de los ataques en su contra.