"Cuándo es el día del hombre para faltar y ponernos briagos": Maestro pide igualdad en VIDEO

CDMX.- De nuevo la lucha feminista protagonizó los titulares del país, en esta ocasión no se trató de una manifestación, sino de un maestro de la Universidad Panamericana que dijo, es discriminatorio para los hombres que las alumnas puedan faltar a clases por el Día Internacional de la Mujer.

Fue Alfonso Reyes Portugal, quien en media clase virtual dijo a su grupo que sería realmente equitativo si los hombres también pudieran faltar en su día para "echar desmadre, vomitar y ponernos briagos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Voy a hacer un pregunta bastante justa, equitativa y constitucional ¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta? ¿Dónde está la equidad?¿Cuándo es el día del varón?”, dijo el docente.

Leer más: Derriban "Antimonumenta" en Quintana Roo y lo presumen en Facebook

El momento quedó captado en un video que rápidamente viralizó en las redes sociales gracias a su contenido "en contra del feminismo", o por lo menos así fue calificado por internautas que se mostraron enfurecidos.

No conforme con lo dicho, Reyes Portugal agregó en tono de burla que el día del hombres tendrán oportunidad de no asistir a trabajar o a clases para irse de fiesta y embriagarse, para después reiterar que considera una injusticia la falta de las mujeres.

Uno de los jóvenes que tomaban la clase respondió que los hombres tienen su día el 19 de noviembre, a lo cual, el encargado del grupo respondió que a ellos no les será permitido faltar a sus actividades. Algo que considera discriminación.

“Y nos van a dar chance ese día de faltar, de echar desmadre y vomitar, ponernos briagos (un joven responde que no) Entonces por qué pueden faltar, parece esto discriminatorio, no están viendo como gatos de bajo pelaje. No les pasen la tarea, para que no la hagan”, dijo tras dejar una tarea y explotar por la ausencia de alumnas.

Leer más: Diputada de Morena llama "feminazis" a mujeres que protestan con violencia

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021

Las redes sociales no se hicieron esperar y salieron en defensa del movimiento feminista y de las alumnas de esa clase. Con respecto al profesor, dijeron que tiene una actitud misógina y carece de empatía con la violencia de género que viven las mujeres. Además, le acusaron de promover la misoginia desde el aula escolar.

Por la polémica generada, el maestro y también notario público número 162 de la Ciudad de México (CDMX) renunció a su cargo en el recinto educativo, así lo dio a conocer la Universidad Panamericana.