¿Cuánto dinero ganan los influencers más famosos? Esta es la lista de los mejor pagados de 2021

Detrás de las hermanas D'Amelio aparece en la lista la influencer Addison Rae , con ganancias estimadas en 8.5 millones de dólares y 86 millones de seguidores en TikTok . El nombre de Rae se catapultó gracias a su papel en la película "He's all that", que resultó un éxito rotundo en Netflix.

El estrellato de las hermanas influencers se reforzó aún más con el lanzamiento de su miniserie "Charlie vs Dixie, donde comparten momentos de su vida diaria frente a las cámaras y compiten en diversas actividades.

La revista Forbes publicó una lista de los influencers que más dinero ganaron durante 2021 en todo el mundo, la cual causa sorpresa no sólo por la corta edad de las celebridades que la integran, sino por las ganancias millonarias que se llevan a sus bolsillos gracias a su audiencia en redes sociales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.