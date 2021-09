¡Cuidado con el bullying! Se hace VIRAL en Colombia por llamarse "6" Martínez Medina

Colombia.- ¿Broma o solo gustos muy malos? Es la principal pregunta que muchas personas se hacen en redes sociales al conocer el caso de 6 Martínez Medina, un joven que tiene el nombre más corto de todo Colombia.

Además, es la primer persona en 20 años que lleva primero el apellido materno que paterno, y probablemente el único o uno de los únicos que tiene registrado un número como nombre en su acta de nacimiento.

La historia de 6 se hizo viral hace más de 10 años y renació recientemente. Todo inició por la indecisión del poeta Rafael Medina y su esposa Emilse Martínez, quienes tenían tenían dos opciones para nombrar a su sexto hijo: "6" u "Osama", como referencia a su número de hijos y al terrorista Bin Laden respectivamente.

La señora Emilse aceptó llamar al entonces bebé 6 a cambio de que llevara primero su apellido, pues así evitaría que su hijo llevara por siempre el nombre del terrorista que es acusado del atentado a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001.

Sin importar de que amigos y familiares intentaron que la pareja cambiara de opinión, todo ya estaba decidido, por lo cual decidieron que "6 Martínez Medina" era el nombre ideal para el ser que traían al mundo.

“Me gusta mi nombre, porque además de ser aritmético, es único, no tiene tocayo y es el más corto que existe en el mundo”,, declaró el joven quien dice ser feliz con su nombre.

Por otro lado, las redes sociales no opinan igual que su familia, pues consideran que el nombre podría acarrear problemas sociales de bullying al joven. Aún así, él afirma que de no ser por eso no sería tan popular.