"Cuídame tú", la canción de Beatriz Gutiérrez que AMLO presumió (VIDEO)

CDMX.- Tras las polémicas recientes que involucran a Beatriz Gutiérrez Müller, el Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un video donde se ve a su esposa cantando la pieza "Cuídame tú".

Fue su cuenta oficial de Twitter que AMLO publicó la canción compuesta por Teresita Fernández, acompañada por un mensaje afirmando que está orgulloso de ella. Además, también mandó un mensaje a los mexicanos.

"Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz", publicó López Obrador.

En el video compartido por AMLO se observan algunos fragmentos de Beatriz Gutiérrez entonando la pieza, así como algunos lugares de México y personas que representan parte de la cultura nacional.

"Cuídame tú" se compartió por primera vez durante el 2018, cuando el hoy Presidente aún era candidato por Morena para dirigir el Ejecutivo Federal.

La canción que entona Beatriz Gutiérrez parece ser una alabanza a Dios por el mensaje que incluye en su letra. A continuación leerás unos fragmentos:

Mírame Dios como una rosa,

como el plumaje de la paloma.

Mírame Dios, cuídame tú,

mi corazón perfumado y sencillo,

cuídalo tú.

No es que el amor me haya cubierto de espinas,

no es que los ojos que amé se me empañaron,

no es que lo falso del mundo me haya engañado,

pero cuídame Dios.