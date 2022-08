"Cuídate. Te amo", previo a morir, niño RUEGA a su madre cuidar a su papá

Lima.- Como Debate te informó oportunamente hace unas horas los habitantes de la República de Perú se encuentran en total consternación tras volverse viral en redes sociales el video de un niño despidiéndose de sus padres previo a quitarse la vida.

Solo 10 años tenía el menor cuando decidió suicidarse porque, según sus palabras, su madre lo maltrataba psicológica y físicamente, hechos que conmocionaron a todas las personas que han visto en clip grabado bajo un techo aparentemente de lámina.

Ayer te contamos que en el material audiovisual el infante reclamó a su madre por siempre haber sido mala, pero en esta ocasión resaltaremos el momento en que aseguró querer a su progenitora y le pidió cuidar a su padre sobre todas las cosas.

"Así que bueno, cuídate mamá… besito para todos. Cuida a mi papá, que no se vaya a desmayarse de lo ocurrido, por favor mamá cuida a mi papá, cuídalo. Siempre te he amado, siempre te he obedecido, a veces les mentí un poco, pero no renegaba contigo, pero ya mamá, cuídate mamá, cuídate mamá", se escuchó decir al pequeño de 10 años.

En otro momento del video viral aseguró que la fémina se quejaba constantemente por tener familia con palabras como las siguientes:

"Siempre todo, todo renegabas, nos gritabas, nos insultabas, nos pegabas. Siempre yo decía algo, todo te molestaba, decías ¿por qué he tenido hijos? ¿por qué no se largan? Se mueren. Quisiera salir corriendo de la casa, pero no, no fuiste así mamá", dijo el niño.