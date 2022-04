¿Culpables? Experta en lenguaje corporal analiza a Mona y Geros tras presunto maltrato animal

México.- La pareja de cholos más popular en TikTok, Mona y Geros, se vieron envueltos en una de sus primeras grandes polémicas: presunto maltrato físico a su perro, por lo que publicaron un video defendiéndose de las críticas con comentarios amenazantes.

Este tema no podía quedar fuera del análisis de la experta en lenguaje corporal más popular de internet, Maryfer Centeno, quien usó su cuenta de Instagram "maryfer_centeno" para ver detenidamente el clip de los influencers y llega a una conclusión, como si se tratara de trabajo pericial.

"En este video además de ser larguísimo parece que regañan a su público, que regañan a su audiencia y no solamente eso, también nos reta, la actitud es amenazante. Incluso anoche cuando avisé que lo iba a analizar me llegaron algunas extrañas amenazas. Yo no tengo problema en proceder legalmente en contra cualquier persona que intente dañarme", dijo tras contextualizar que en el polémica live se escuchó a un perro "gritar con dolor".

La también experta en grafología explicó que la actitud defensiva ante los señalamientos es indicio de que sí se cometió alguna falta.

"Esta actitud, cuando alguien se alebresta y grita es señal de culpabilidad. Al día de hoy creo que es muy sospechoso y que se ubica más en la conducta de un culpable que en la de un inocente. Generalmente corresponde cuando eres culpable que te enojes ante la acusación a que trates de conciliar", aclaró.

Otro punto que destacó Maryfer Centeno es que Geros se mantiene casi en todo el video con los brazos cruzados, en una "posición de indignación que nos lleva a la culpa, una vez más, cuando eres culpable te enojas, te indignas".

La experta en lenguaje corporal concluyó que según su análisis de la situación es probable que la pareja de cholos Mona y Geros sí sean culpables de maltratar a su perro.

