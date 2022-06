Culpan a Mafe Walker por avistamiento de Ovnis; ¿los llamó con su lenguaje 'alienígena'?

Algunos usuarios de Internet piden que la médium colombiana hable con los alienígenas para aclarar qué está sucediendo , incluso, están buscando que el mismo Jaime Maussan entre en acción y ayude a resolver dicho misterio, pues no se ha revelado cuál fue la razón de los impactantes avistamientos.

Ahora todos están culpando a Mafer Walker por los recientes avistamientos de los supuestos alienígenas, lo que la mantiene en tendencia en redes sociales como Twitter. Hasta el momento no se ha descifrado a qué se debieron las extrañas luces que se vieron en el cielo.

Mafer se volvió viral y ganó gran popularidad luego de, presuntamente, comenzar a lanzar mensajes al universo en conversación con los extraterrestres, lo que ha dividido comentarios, sin embargo, tras el último avistamiento, muchos creen que su trabajo no está tan errado como se creía.

Los Objetos Voladores No Identificados ( OVNI ) causaron gran revuelo en las redes sociales y siguen dando sobre qué hablar. Sin embargo, a quien han añadido a la conversación es nada más y nada menos que a Mafer Walker , la médium colombiana que sorprendió a todos al revelar que habla "idioma alienígena".

Gilberto Coronel Periodista Web

