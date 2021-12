Cumple última voluntad de su esposo en estreno de Spider-Man: No Way Home

Cozumel.- Millones de personas en México y el mundo esperaron con ansias el estreno de Spider-Man:No Way Home, uno de ellos era Diego, quien desafortunadamente murió antes de cumplir el sueño de ver la película. Como homenaje a su memoria, su viuda decidió llevarlo simbólicamente a al estreno en Cozumel, Quintana Roo.

Así lo compartió la fémina en su cuenta de Facebook "Celmy Medina", donde mostró con una foto cómo cumplió la voluntad de su marido. En la imagen se ve un asiento de cine con un cuadro del sujeto, pequeño ramo de rosas blancas y una chamarra que aparentemente le pertenecía.

El post en al red social fue acompañado con la frase: "Y porque no iba hacer la excepción ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas", refiriéndose a Spider-Man:No Way Home.

Tras cumplir apenas un día de publicación, la triste historia de amor que superó las barreras de la muerte logró casi 600 compartidas, mientras que más de mil personas han dejado se reacción, predominando los "me encanta" y "me entristece".

En el retrato del fallecido se puede leer el mensaje "En la memoria de Diego Baas Burgos, nombre del esposo y padre que nació en 1988 y murió en 2021 a los 33 años de edad con un sueño sencillo, pero importante, ver Spider-Man:No Way Home.