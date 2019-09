Dama de honor va a boda de su hermana con disfraz de dinosaurio

Nebraska.- Una joven de Nebraska (EU) que sería dama de honor de la boda de su hermana decidió romper con las convenciones y acudir a la ceremonia vestida con un disfraz de dinosaurio.

El hecho sucedió el pasado 10 de agosto en la localidad de Omaha, en Nebraska. Christina Meador, de 38 años, asistiría como dama de honor a la boda de su hermana mayor, Deanna Adams, quien se había limitado a decirle que podía acudir vestida como quisiera.

"Ella, sabiendo que no soy muy fanátaica de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al decirme que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera", relató la mujer al diario Daily Mail.

Sin embargo, Christina decidió llevarló a otro nivel y explotar su imaginación, por lo que eligió un disfraz inflable de dinosaurio para acudir al evento nupcial.

Antes del día de la boda, decidió comunicarle su peculiar decisión a su hermana, y lo que más le sorprendió fue saber que ella estaba de acuerdo.

La joven explicó al medio británico el porqué de su decisión, pues a su ver los dinosaurios "son fantásticos y siempre" había querido tener uno.

Christina y su hermana compartieron imágenes de la insólita boda a través de redes sociales, y como era de esperarse, la publicación se hizo viral, causando diversas reacciones entre los usuarios.