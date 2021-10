Darlos Millónz, la parodia de Carlos Muñoz se vuelve viral en TikTok tras humillar a un mesero

México.- El comediante Lord Marco Polo, quien ha realizado varias parodias sobre la política en México, ahora tiene un nuevo personaje llamado "Darlos Millónz" quien aparentemente esta basado en el "Máster Caros Muñoz".

"¿Por qué crees lo que crees?", quizá te suene esa frase o hayas visto el debate de Carlos Muñoz y Diego Ruzzarin que se volvió viral en redes sociales donde evidenció al "coach" Carlos Muñoz y usuarios de redes sociales lo calificaron como un "vende humos" desde entonces.

Sin embargo, en los días más recientes se volvió viral otro clip dónde el Máster Carlos Muñoz se encuentra dando una conferencia y humilla a un mesero diciendo que él no toma su curso "porque no tiene hambre".

El influencer y empresario se ha envuelto en polémicas desde que inicio su carrera y él se considera como "un gurú" para su público que trata de motivarlos a ser emprendedores.

Leer más: Carlos Muñoz humilla a joven mesero: "ese güey no tiene hambre" (VIDEO)

El comediante Lord Marco Polo recreó la "humillación" del mesero que al final tomó el curso gratis, pero no solo eso, ya que hasta le pagaron mientras tomaba el curso.

"Está persona esta parada y no está sentada porque no tiene el hambre we... ¿por qué? porqué esta silla esta vacía si tiene las papas y los refrescos gratis y este we ni los agarra. Mirenlo de seguro ni siquiera termino ni la primaria we, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por cigarros, regresó, lo vio en la casa todavía y se volvió a ir, we. Que vergüenza. Estamos hablando de los cursos de cómo irse de vacaciones a Miami y a Dubái y este wey ni conoce Mazatlán, véanlo".

Darlos Millónz, la parodia de Carlos Muñoz en TikTok

El video inmediatamente se volvió viral con 162 mil likes, pero al final el personaje del mesero dice que para qué quiere pagar el curso si ya lo tomó gratis.

El mesero responde en TikTok

A través de TikTok circula otro video del presunto mesero con el nombre de usuario @gilromero79 respondió y lo único que decir fue:

"Awebo tome el curso gratis, tengo mente de tiburón, me pagaron y todo".

El video del famoso mesero tiene hasta 63 mil reacciones, aunque cabe señalar si de verdad es el mesero del video de la humillación de Carlos Muñoz.