David Faitelson y José Ramón Fernández PELEAN por la 'Canelo' Álvarez vs Bivol

CDMX.- La función de box entre Saúl "Canelo" Álvarez y Dimitry Vibol terminó con la victoria del ruso, pero dio pie a una discusión entre dos periodistas deportivos que han compartido pantallas durante año: José Ramón Fernández y David Faitelson.

Fue en Twitter donde Fernández publicó un mensaje de apoyo al tapatío por caer después de una larga racha ganadora, mismo que aparentemente no gustó a su compañero de trabajo, quien insinuó que ya no es un periodista crítico.

"Esta derrota no merma la gran trayectoria de @Canelo y su huella en el boxeo mundial Los grandes equipos pierden grandes torneos,los mejores tenistas son derrotados en el último punto. Saúl se recuperará y seguirá triunfando.Para los envidiosos del éxito ajeno, leo muchos #Canelo", posteó José Ramón Fernández en su cuenta "@joserra_espn".

La respuesta de David Faitelson fue la siguiente: "¿Ahora te dedicas al “periodismo rosa”, @joserra_espn? ¿Cuando perdimos al periodista crítico, profundo y analista?".

El comunicador que fuera jefe en Tv Azteca respondió en otro tweet que no piensa entrar en polémica, a la vez que reiteró sus buenas prácticas periodísticas.

"No entraré en polémicas. Soy un periodist a íntegro y serio; no cambio de equipo cada semana, ni me muevo por intereses. Repito,ayer el @Canelo perdió justamente, pero se repondrá y demostrará que es un gran atleta. Un periodista no puede tenerle tanto odio y rencor a un deportista", escribió el nacido en Puebla.

Por su parte, David Faitelson cerró su intercambio de mensajes con lo que pareció un alto a la discusión.

"Haces bien. Hace ya algún tiempo que “empacaste” las polémicas para “jugar” un partido diferente al que pregonaste toda tú carrera. Y los de los “intereses”, lo podemos discutir, cuando quieras, claro, siempre y cuando estes dispuesto a polemizar con eso", culminó el periodista que recientemente se involucró en una polémica con el dueño de Tv Azteca y tercer nhombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego.