¿De Guatemala a guatepeor? Joven español va al dentista en México por dolor y se le deforma la cara

México.- Reza un dicho mexicano que a veces el "remedio sale peor que la enfermedad", y tal fue el caso de un joven turista español que en sus vacaciones en México fue al dentista y terminó con la cara completamente deforme.

Pese a que a la hora de acudir con un médico, la mayoría de las personas suelen pedir referencias, en otras ocasiones la emergencia no da tiempo a solicitar referencias, por lo que a veces se pasa de "Guatemala a guatepeor".

A través de su cuenta de TikTok, el usuario Dani Schepers decidió compartir con los internautas la mala experiencia que tuvo en las vacaciones que pasó en la república mexicana recientemente.

Y no es que la mala experiencia se derivara de los destinos turísticos, de la gastronomía o de los pobladores del país, sino que esta se derivó del fallido procedimiento odontológico que le practicaron.

El internauta relató que, tras sentir dolor en una de sus muelas cuando estaba vacacionando en México, optó por ir al dentista a fin de parar el dolor que sentía y ver la causa de este. No obstante, no se esperaba que esto fuera a convertirse en una de las peores experiencias de su vida.

"Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista", contó en el video que se ha hecho viral en la plataforma virtual china.

Debido a que se estaba vacacionando en un país extranjero, Schepers no sabía a dónde ir, así que decidió acudir al hospital general, mismo que lo canalizó a una "especie" de clínica, donde, de acuerdo a sus palabras, todo fue "muy raro".

"Tardó 30 segundos el doctor en verme la boca y decirme que tenían que sacarme la muela. Lo cierto es que todo era muy raro porque, no sé, fue todo muy inmediato, no se firmó ningún papel, y cuando me quise dar cuenta tenía los instrumentos en la boca", narró.

Al día siguiente de que le fuera extraída la muela, despertó con el rostro muy inflado, pero no fue sino hasta dos días después cuando su cara se comenzó a deformar por la hinchazón, por lo que enfatizó que nunca supo realmente qué fue lo que le hicieron.

Te recomendamos leer:

Al momento, el clip ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones, y en los comentarios los internautas, bromeando, han asegurado que en lugar de haber ido a una clínica para la atención humana fue al "veterinario".