De los memes a la música: El Niño del Oxxo debuta como estrella de reggaetón (VIDEO)

México.- ¿Quién no recuerda al famoso Niño del Oxxo? En esta ocasión volvió a ser noticia y no por su rostro viral, o por hacer un gesto curioso, si no porque ahora es "estrella de reggaetón".

Elías Navarro, El Niño del Oxxo se convirtió en el protagonista del video oficial de "Viaje" canción de del músico venezolano Nibal, aunque ahí no aparece cantando es el encargado de transportarnos a una tierna historia de amor.

En el material se le ve subir a un camión escolar muy al estilo de Estados Unidos, donde se encuentra con una jovencita que termina por enamorarlo. Aunque el video tiene tintes románticos, El Niño del Oxxo no deja la sonrisa que lo hizo viral.

Al contrario de lo que muchos podrían esperar, el joven se mantiene alejado de la chica durante el trayecto, solo la ve de reojo continuamente para dibujarla en una pequeña libreta mientras ella platica con sus amigos.

Casi al final del video musical El Niño del Oxxo se pone de pie con el dibujo en mano y camina lentamente hacia la parte trasera del autobús, le da la hoja a la chica y esta le sonríe con ternura, él no pudo hacer más que arrojar ese pícaro gesto que lo hizo famoso.

Tras esto se le pude ver dentro del círculo social de la joven que le gustó, todos sonriendo y disfrutando del momento.

Fue el mismo Nibal quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde se le ve junto a Elías Navarro y el siguiente texto en dedicación al menor de edad: “Sólo una sonrisa puede abrirte puertas en la vida".

También escribió emotivamente: "Hace unas semanas con el pana Elías Navarro grabando el video de ‘Viaje’”, su primer video musical y la rompió. Felicidades y gracias, hermanito”.