De mujer adulta a bebé: Joven de 28 años, usa chupón y pañales al llegar a casa

Lucy Anne, una joven estadounidense de 28 años, ha llamado la atención en redes sociales, luego de que mostrara su lado “tierno” al convertirse en un bebé al llegar a casa.

La joven es analista de seguridad cibernética, en Pennsylvania, Estados Unidos, y vive su vida fuera de casa, como una mujer adulta normal, pero al llegar a casa su vida ga un giro inesperado para muchos, pues le gusta vivir como “una bebé”.

Según contó Lucy Anne, su hobby empezó cuando tenía 9 años de edad, entonces empezaba a tomar pañales de su hermana menor para ponerselos.

“No descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces, nunca se me ocurrió que habría más personas como yo”, dijo a medios locales.

Muchos años después, Anne abrió una cuenta de Instagram donde comparte sus fotos vestida como una bebé, con un chupete en la boca y en pañales.

La joven afirmó que el vestirse como bebé no es con motivos sexuales, sino para sentirse cómoda y aceptada tras años de estar reprimida.

“Estos sentimientos y el deseo de volver a un estado similar al de un bebé empezaron cuando era muy joven. Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña. He recibido solicitudes sexuales, me siento bastante incómoda y siempre trataré de ignorarlo, pero mi novio me lee cuentos de hadas antes de acostarme y eso me hace sentir muy cómoda”, manifestó Anne.

Finalmente Lucy Anne dijo que invierte unos 120 dólares mensuales aproximadamente para mantener su curioso estilo de vida.