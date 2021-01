De pastora a sexy stripper: Nikole Mitchell cuenta la historia de cómo cambió su vida

Estados Unidos.- Nikole Mitchell, es una pastora que decidió convertirse en stripper y ahora se siente más feliz que nunca y no solo por que gané más de 100.000 dólares al mes, sino por que disfruta su nueva identidad, pese a que las cosas no ha sido tan fáciles para ella.

Mitchell, proviene de una estricta familia bautista conservadora, sin embargo, siempre había fantaseado con convertirse en stripper desde que era joven, reveló en una entrevista para el New York Post, pero los caminos de la vida la llevaron por otro rumbo.

Fui adoctrinado para creer que mis deseos y mi cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos. Entre los otros valores que me enseñaron fue que a las mujeres no se les permitía liderar y que solo debían estar en la cocina con sus hijos, comentó la stripper

La bella mujer, compartió que se convirtió en pastora, cuando uno de sus antiguos pastores reconoció el talento en ella e incluso le dijo que tenía los rasgos de teóloga y la invitaron a ser uno de ellos, “que es estar en el escenario frente a miles de personas. Y eso era lo que había soñado hacer durante años ".

Las cosas cambiaron cuando asistió a una actuación de teatro orientada a LGBT en el año 2016, luego de eso, comenzó a cuestionar su sexualidad.

Me di cuenta de que no pensaba que fuera heterosexual y eso sacudió mi mundo, y que si revelaba mi rareza lo perdería todo porque la iglesia no es bienvenida a las personas queer. Sentí que estaba viviendo una vida muy engañosa y luché por mantener mi sexualidad en secreto